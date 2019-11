Sadská – Bílé Podolí 9:0

Utkání s Podolím bylo dobré pro skalní diváky, kteří přišli Sadskou podpořit i v nepříznivém počasí. „Už v šesté minutě jsme se dostali do vedení a o minutu později to bylo 2:0. Do poločasu se povedlo zkompletovat dva hattricky a první půle skončila 8:0,“ liboval si hráč domácích Tomáš Plot. „Druhý poločas byl dohrávací. Nějaké šance byly a ještě jeden gól nám tam padl. To bylo všechno. Tabule by to stejně neunesla, protože nemá dvojciferná čísla,“ smál se Plot.

„Soupeř byl oslaben o nějaké hráče a bylo to rapidně znát. My jsme předvedli naši hru a jsme rádi za body i za branky,“ doplnil hráč Sadské.

Branky: 7. a 8. Rusnak, 17., 33. a 36. Lukavec, 25., 28. a 41. Plot, 77. Jech. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Zuskin. Diváci: 50. Poločas: 8:0.

AFK Sadská: Šaroch – Čábelka, Havlík, M. Svoboda (58. Jech), Janiga, Vlasák, T. Svoboda, Plot (77. Dvořák), Lukavec,– Rusnak, Drobný.

Markéta Stiborová