„Zápas s Poříčany nebudu dlouze komentovat, protože to byl boj, nutno podotknout, že férový boj. Každý tým chvíli tahal pilku a nikdo nechtěl udělat chybu. Z naší strany to ale rozhodně nebyl přesvědčivý výkon, spousty nepřesností, zbytečně jsme nakopávali dlouhé balony, spousty laciných ztrát,“ hodnotil výkon svého mužstva sokolečský kormidelník Jan Hlavatý. „My jsme dali na 1:0 a poté nás soupeř zatlačil a přežili jsme několik jeho šancí. Druhý poločas naše obrana uskákala mnoho soubojů a když přežila i největší šanci soupeře, tak se nám podařilo z ojedinělé brejkové akce vstřelit branku na 2:0. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Jiřího Gabriela, který nás opravdu podržel dobrými zákroky,“ přidal Hlavatý. „Tento týden byl složitý i pro našeho trávníkáře, protože dost pršelo a i tak připravil hřiště perfektně,“ dodal kouč Sokolče.

„Podobný scénář jako jsme odehráli před čtrnácti dny ve Velimi. Hráli jsme celkem slušně, ale bohužel trpíme na proměňování šancí. V zápasech jsme se dostali do čtyř nebo pěti dobrých příležitostí, ale když nedáme branku, nemůžeme myslet na body,“ litoval jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „To domácí bohužel pro nás proměnili a proto si berou tři body. U některých hráčů mi chybí přenést trénink do zápasu. Někteří hráči nehrají na svoje kvality. A je to hlava většinou u mladých, to musejí odbourat. U starších mi zase chybí někdo, kdo to dokáže zbláznit ze hriště. Máme před sebou ještě tři zápasy na podzim, musíme sebrat co nejvíc bodů, takže pracovat a pracovat. Jedeme dál,“ je odhodlaný kouč Šmejkal.

Sokoleč – Poříčany 2:0

Branky: 21. Peterka, 74. L. Svoboda. Poločas: 1:0.



Sokoleč: Gabriel – Trumpus, Kozel (68. Provazník), Fink, R. Hruška, Skokan, Peterka, Snop, Javorek (51. L. Svoboda), Hlaváč (77. Honc), T. Svoboda.



Poříčany: Vymazal – Gajdasz, Kutina, Hanzl, Makovský, Němec (46. Dukay), Řehák, Pařízek (60. Kromholz), Urban (79. Dobřanský), Bím, Janda.