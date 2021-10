Slovan Pdy – M. Hradiště 3:2

„Hradiště bylo nejlepší soupeř, s jakým jsme se v sezoně utkali,“ pochválil soka domácí trenér Libor Pala. „Jsou fotbaloví, rychlí i důrazní. My máme stále velkou personální krizi, minule byl připravený prezident klubu, nyní jej nahradil sekretář. Nemáme hráče,“ uvedl Pala. „Proto jsme hráli z bloku na brejky. Pomohl nám opět Jiráň, na kterého byla kvanta faulů a dvě penalty. Bez něj jsme jaloví. Ale jednu penaltu jsme nedali, výsledek mohl být lepší. V prvním poločase jsme hráli dost ustrašeně, takže jsme si to vyříkali a ve druhém poločase jsme zabojovali. Bylo to dost ostré, padlo dost žlutých karet, ale my jsme vyhráli díky tou, že jsme do utkání dali více energie,“ konstatoval Libor Pala.

Branky: 9. Bernard (z PK), 24. Šulc, 70. Havrda – 40. Geissler, 84. Zajíček. Poločas: 2:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Štěpánek, Havrda, Bernard, Ber, Borovička, Hran Ca, Sekera, Šulc (90. Pacovský), Jiráň, Nevečeřal (90. Sezima).