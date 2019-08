Čelákovice – Divišov 2:1

„Začátek byl dost zajímavý. Sudí proti nám nařídil brzy pokutový kop, který Bařina zlikvidoval. Ale za chvíli jsme po individuální chybě Jirky Homoly stejně inkasovali. Během prvního poločasu byli hráči Divišova lepší, důraznější a měli více ze hry. Nám se nedařilo kombinačně, měli jsme hodně nepřesností a neměli žádnou výraznější možnost,“ popsal první pětačtyřicetiminutovku utkání sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Do druhé půle jsme přeskupili řady a měli jsme jasnou převahu. Oba góly jsme pak dali z pokutových kopů. Zajímavostí byl ještě fakt, že rozhodčí zapískal proti hostům malou domů, ale trestný kop jsme poslali těsně vedle. Ve druhém poločase jsme měli častěji míč a soupeře jsme přehrávali, hrozili jsme hodně po standardních situacích,“ řekl Šikl. „Asi by byla zasloužená remíza, ale my jsme měli více štěstí a máme tři body. Nebyl to špatný zápas,“ doplnil sekretář Unionu.

Branky: 74. a 87. Náhlovský (obě z PK) – 6. Vondrák. Rozhodčí: Stránský. ŽK: 1:3. ČK: 67. Schlosser (náhradní brankář Unionu). Diváci: 120. Poločas: 0:1.

Union Čelákovice: Petr Bařina – O. Koch (71. Náhlovský), Jiří Homola, Petr Homola – Pavel Bařina, Pikous – Kolovecký, Matějka, Vacek, Kadeřábek (89. Bílek) – Filip (85. Arazim).

(kub)