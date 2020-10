Osm bodů měli oba okresní zástupci nejvyšší krajské soutěže na svém kontě před vzájemným duelem. Bylo tedy jasné, že jeden z týmů si oproti druhému polepší. Nakonec to byli fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem, kteří získali na stadionu poděbradské Bohemie dva body. Zápas skončil po devadesáti minutách nerozhodně 3:3, penalty pak vyhrál hostující tým. Díky čtyřiapadesátiletému brankáři Václavu Šlingrovi, který lapil dva pokutové kopy poděbradských fotbalistů.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Bohemia Poděbrady - Lysá n. L. (3:3, PK 2:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Pokud by se utkání hrálo za přítomnosti diváků, všem bych se teď hodně omlouval za to, co jsme předvedli,“ byl hodně naštvaný vedoucí poděbradského mužstva Roman Myška. „Takhle ztratit utkání, to jsem už dlouho neviděl. Myslím, že o výsledku rozhodla připravenost soupeře a náš katastrofální výkon,“ nebral si servítky Myška. „Rád bych pochválil brankáře hostů Václava Šlingra. Věřím, že následná nucená přestávka nám pomůže na náš výkon co nejdříve zapomenout. Dobře potrénovat a navázat na výkony z předchozích utkání,“ dodal vedoucí poděbradského týmu.