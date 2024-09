„Byl to vyrovnaný zápas, na obou stranách bylo málo šancí. Když už nějaké byly, tak po standardních situacích. Jenže výborný gólman hostí nám skoro všechny balony pochytal. Soupeř má mladičký tým, hráči byli živí, hráli velice dobře a organizovaně. Rozhodla ale naše větší chuť po výhře a za to jsem rád,“ pochvaloval si trenér domácího mužstva Pavel Šimáček. „Rozhodla penalta. Šámal si pokryl míč a hostující hráč jej podrazil. Soupeř nemohl říct ani popel. V prvním poločase jsme moc dobře nehráli, po změně stran to bylo lepší,“ uvedl Šimáček.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání I.A třídy Kutná Hora - Polaban Nymburk | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Do sestavy Kutné Hory se vrátil zkušený Marek Wolf. „Zatím nám vypomáhá. Je to jeden z mála hráčů, který do týmu přišel. Pomůže nám do zimy, pak se uvidí. Samozřejmě jsem to přivítal,“ podotkl kouč Sparty.

„Jsem spokojený s výkonem našeho mužstva, až na začátek druhého poločasu jsme byli jednoznačně lepší, dobře jsme kombinovali, vytvářeli si šance. Bohužel jsme je však neproměnili. Za celý zápas jsem jich napočítal docela dost na to, že jsme hráli do kutnohorské zdi postavené na obranné polovině. Domácí hrozili pouze ze standardek, které jsme však i díky našemu brankáři dokázali odvrátit. Můžeme se tedy hlavně zlobit na sebe, že jsme to utkání nezvládli,“ zhodnotil utkání kouč hostujícího celku Vít Caudr. „Co však nedokážu pochopit a není to poprvé, tak rozhodování utkání. A nemyslím tím pokutový kop, který se asi posoudit jako faul dal. Pro mě je naprosto nepochopitelné, jak se odvíjí tato soutěž. Na druhou stranu bych určitě nerad stál na druhé lavičce, protože bych se necítil dobře. Jsem rád, že mohu trénovat Polaban Nymburk a mohu říci, že hrajeme všemi směry férově,“ rýpl si trenér Caudr.

„Pozitiva utkání jsou zlepšující se poziční hra našeho mužstva a dohrání bez našeho vyloučení,“ dodal lodivod Polabanu.

VIDEO: Obrovská šance hostí, skvěle zasáhl gólman Malý

Z fotbalového utkání I.A třídy Kutná Hora - Polaban Nymburk | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branka: 89. Franc (z PK). Poločas: 0:0.

Kutná Hora: Malý – Teslík (83. Vavřík), Franc, Pleva, Rezler, Piskač, Wolf (72. Exner), Šámal, Schovanec (46. Bohatý), Dostál, Uher.

Polaban Nymburk: Plaček – Wiehl (65. Kukla), Holakovský, Hoffmann, M. Šimon, Macek, Hrdlička, Hobík, J. Šimon, Vacek, Hájek.