Pěčice – Sokoleč 0:7

Domácí byli bez šance na dobrý výsledek. Hosté vedli po půlhodině o tři branky. A v klidu si došli pro tři body a vysokou výhru. Perličkou utkání byly dva pokutové kopy domácího celku během jediné minuty. Hosté zahráli rukou. Pěčický borec napálil první pokutový kop do břevna, následně míč zasáhl sokolečského hráče do ruky a hned se kopala druhá. Tu gólman Shokodko chytil. „Za to si zaslouží pochvalu, culil se trenér sokolečského týmu Jan Hlavatý.

„Hodnocení je opět pozitivní. Kluci přistoupili k utkání dobře a hned jsme dali branku. Do třicáté minuty jsme dali tři góly a celý první poločas jsme jasně dominovali. Hráli jsme slušně,“ radoval se Hlavatý. „Pak jsme prostřídali, pomohli nám kluci z béčka a také obstáli. Kluci zaslouží za předvedený výkon pochvalu,“ dodal Hlavatý.

Branky: 25., 32. a 53. Ramšák, 13. a 83. Křivánek, 2. Javorek, 37. Kozel. Poločas: 0:5

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, Křivánek, Kozel, Javorek (55. Nágl), Rakšák, T. Svoboda, Trumpus (60. Bártík), L. Hruška, Fink (75. Štok).