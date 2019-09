Chotětov – Milovice 2:4

Trenér Pavlíček smeká před svými hráči. „Jakým způsobem se vypořádali s těžkostmi, které nás na hřišti a mimo něj provázely. Disciplína, srdíčko a efektivita v zakončení, to byly tentokrát devízy, které rozhodly o tom, že jsme si z Chotětova odvezli všechny body,“ komentoval utkání milovický kormidelník Pavel Pavlíček. „Popravdě, soupeř nás v určitých fázích zápasu drtil. Přišpendlil nás na naše vápno a nepouštěl. Rohových kopů Chotětov zahrával snad na tři zápasy, ale my jsme to ustáli. Chycená penalta Fišera, spolupráce do defenzivy, výborně řešené finální přihrávky a zakončení útoků, v tom jsme byli lepší my. Hráči se drželi našeho plánu a přidali i něco navíc. Za to jim patří velký dík,“ chválil trenér.

Branky: 42. Pečenka, 55. Souček – 14. a 89. Tangl, 39. a 69. L. Müller. Bez karet. Rozhodčí: Hlavnička. Diváci: 100. Poločas: 1:2.

AFK Milovice: Fišer – Štumar, J. Novotný, Jakub Krátký (75. Drahorád), O. Novotný – Baran (68. P. Müller), Jan Krátký, Zoubek, Solar (56. Dlouhý) – L. Müller, Tangl.

Markéta Stiborová