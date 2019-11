Milovice – Bakov 1:1, na penalty 4:1

„Na hodně těžkém terénu se hrál celkem dobrý fotbal. Měli jsme vynikajících prvních dvacet minut, soupeře jsme přehrávali, ale nezúročili jsme svůj tlak vyšším brankovým přídělem. Naši dobrou hru pak svým typickým gólem v souboji jeden na jednoho potvrdil pouze Lukáš Müller,“ uvedl trenér milovického mužstva Pavel Pavlíček. „Ve druhém poločase to byl boj a po nechytatelné dělovce Bakova o to větší. Každý tým chtěl vyhrát a pro fanoušky to byl jistě adrenalinový zážitek. Penaltový rozstřel jsme pak zvládli s ledovým klidem a zaslouženě jsme si tak připsali bod navíc,“ potěšilo milovického kouče.

Branky: 41. L. Müller – 55. Prokůpek. Rozhodčí: Mareš. ŽK: 2:1. Diváci: 90. Poločas: 1:0.

AFK Milovice: Fišer – O. Drahorád, J. Novotný, J. Drahorád (53. Baran), O. Novotný (86. Solar) – Jakub Krátký, Jan Krátký, Zoubek (62. Tangl), Byrtus – L. Müller, Beneš.

(kub)