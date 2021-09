Dát čtyři góly v jednom zápase, to už chce pořádný kumšt. Navíc mezi dospělými a v krajské soutěži. Pařízkovi se to povedlo ve třetím kole I. B třídy na půdě Městce Králové, kde jeho tým vyhrál 4:1. „Měl jsem štěstí a kluci mi hodně pomohli. Jsem ale hlavně rád, že jsme předvedli týmový výkon a konečně hráli hru, kterou chceme. Teď to ale musíme potvrzovat i v dalších zápasech,“ prokázal týmového ducha čtyřgólový střelec Pavel Pařízek, kterému se už podobný kousek podařil. „Asi před dvěma lety ještě v okresním přeboru jsem dal šest gólů,“ usmál se Pařízek.

Pravda. Bylo to v zápase okresního přeboru proti rezervě Polabanu Nymburk, který jeho Jíkev vyhrála vysoko 9:1.

Po čtyřgólovém představení si spoluhráči mysleli, že by měla pro střelce přijít pozvánka do reprezentace. „Samozřejmě mě spoluhráči chválili. A dělali si srandu, že mám čekat telefon od Šilhavého z nároďáku. Zatím ale nikdo nevolal, tak nevím,“ smál se jíkevský hráč. „A něco asi budu muset zaplatit do kasy. Navíc jsem dostal poprvé – jako záskok – i kapitánskou pásku, tak to bude o to dražší,“ žertoval Pařízek.

Každý fotbalista má radost ze vstřelené branky. A když jsou góly čtyři, je to lahůdka. „Nejhezčí byl asi ten poslední, kdy se už hrálo více uvolněně a člověk se tak nebál něco zkusit. Dostal se ke mě odražený míč, přehodil jsem si obránce a trefil se pod břevno. Nejtěžší a zároveň asi nejdůležitější byl ten druhý. Dostal jsem krásný centr od Veslyho (David Veselý – poz. red.) a trefil jsem balon hlavou, ani nevím jak. Hlavičkovat moc neumím, takže radost byla o to větší,“ popsal své dvě trefy jednatřicetiletý fotbalista.

Za své nejvydařenější fotbalové období považuje dorosteneckou éru u klokanů v zelenobílém dresu. „V Bohemce se nám dařilo a neexistovalo pro nás nic důležitějšího než fotbal,“ zavzpomínal šutér, kterému zůstal klub z Vršovic v srdci. „Byl jsem tam od svých šesti až do jednadvaceti let. Těch vzpomínek a zážitků je opravdu hodně a na Bohemku nikdy nedám dopustit,“ má jasno Pařízek.

Dlouho pokukoval po dráze profesionálního fotbalisty. Jenže vše se seběhlo jinak. „Samozřejmě že mě to několikrát napadlo. Myslím, že jsem neměl špatně nakročeno. Jenže jako brankář se 183 centimetry to bylo v dospělém věku dost složité. A když jsem pochopil, že to asi nebude na Real Madrid, řekl jsem si, že bude lepší budovat kariéru jinde. Fotbal mám ale moc rád a proto jsem se k němu po krátké pauze vrátil, i když v nižších soutěžích a jako útočník nebo záložník,“ řekl muž, který si pochutná na těstovinách a dobrém pivu.

Své povolání kondičního trenéra dělal také rok v Londýně. „Je to rozhodně skvělá zkušenost, kterou můžu každému jen doporučit. I když jsem žil mimo domov tak krátkou dobu, dalo mi to určitý nadhled. A taky jsem tam nastartoval svůj projekt venkovního fitka, které už třetím rokem provozuji. Jo a taky se tam dá zajít na super fotbal,“ podotkl na závěr Pavel Pařízek.