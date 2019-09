Pátek – Bílé Podolí 5:2

Pátek chtěl navázat na poslední domácí výhry a to se mu povedlo. „První půlku jsme zvládli fotbalově celkem dobře. Dostali jsme sice první gól, ale do poločasu jsme skóre otočili. To se trefil Ryšánek a krásně střelou pod břevno Sporiš. První půlku jsme vedli po zásluze,“ uvedl trenér vítězného mužstva Milan Švábenský.

„Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, ale opak byl pravdou. Do 60. minuty jsme si pořádně nenahráli a soupeř šťastně vyrovnal. My jsme naštěstí dali Zumrem po centru třetí gól, a to bylo v zápase rozhodující. Soupeř se zlomil a neměl na to, aby zápas ještě zkomplikoval. Už proto, že jsme dali další dva rychlé góly. Billý z vápna prostřelil brankáře a chvilku na to nekompromisně zavěsil hlavou kanonýr Petráň. Celkově jsme vyhráli zaslouženě a navázali jsme na první dvě domácí utkání,“ doplnil Švábenský.

Branky: 19. Ryšánek, 30. Sporiš, 73. Zumr, 79. Billý, 83. Petráň – 15. a 59. Weinlich. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Kinčl. Diváci: 70. Poločas: 2:1.

Pátek: Kmoch – Zumr, Bulíř, Kohoutek, Kalina – Stibor (74. Mašinda), Sporiš, Billý, Bartheldy (59. Jirásek) – Grospič, Ryšánek (78. Petráň).

Markéta Stiborová