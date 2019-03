Pátek získal Martina Grospiče

Pátek – Cíl do jarní sezony pro Pátek zní jasně. „Protože se pohybujeme v dolní části tabulky a hrajeme o záchranu, chtěli bychom se co nejrychleji posunout v tabulce výš. V klidu dohrát sezonu a nestrachovat se do posledního kola,“ přál by si trenér Pátku Milan Švábenský.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Zimní příprava proběhla podle plánu. „Hráli jsme těžké přátelské zápasy na turnaji v Kyjích. Běžeckou část jsme absolvovali v domácích podmínkách a také na soustředění v Rokytnici nad Jizerou," řekl Švábenský. Do páteckého týmu přišla zatím jedna posila. „Co se týká příchodů, tak nás posílil Martin Grospič. Dále ještě o jednom hráči jednáme. Odchody žádné nebyly," vyjádřil se trenér. Pátek se v rámci přípravy zúčastnil turnaje v Kyjích. „Na turnaji v Kyjích jsme tři zápasy prohráli a tři vyhráli. Další přátelský zápas jsme odehráli v Mladé Boleslavi s Kosmonosy B. Tam jsme vyhráli. Poslední zápas jsme sehráli doma s Dobrovicemi B, který jsme prohráli," popsal přípravu Švábenský. „Všechny zápasy odehrálo průměrně osmnáct lidí, abych si udělal představu o výkonnosti. To samozřejmě někdy i ovlivnilo výsledek zápasu, ale to není v zimní přípravě tak důležité," dodal Švábenský. (sti)

Autor: Redakce