Sázava – Pátek 3:2

Měl to být pohodový zápas, kde žádnému mužstvu o nic v nešlo. „První poločas jsme nehráli dobře. Chyběl nám pohyb a byli jsme málo aktivní. Domácí byli více na balonu, ale hrozili jen střelbou z dálky, která končila většinou mimo bránu. První poločas vypadal, že by to na konci mohlo skončit remízou. Rozhodčí proti nám ale pískl ve 48. minutě penaltu, která byla přísná a důležitá v dalším průběhu zápasu,“ řekl trenér Pátku Milan Švábenský.

Druhý poločas se Pátek zlepšil. „Domácí odpadli fyzicky, ale dali po našich chybách dva góly. My jsme i tak hráli dobře a domácí nám nestíhali. Měli jsme dost šancí skóre v náš prospěch otočit, ale vyložené šance jsme nedali a nestihli jsme to. Samozřejmě jsme chtěli uhrát lepší výsledek, ale nebylo nám přáno. Jinak si myslím, že nám to náladu do fotbalové rozlučky nevzalo a se sezonou se důstojně rozloučíme,“ přidal Švábenský.

Branky: 46. a 54. Keltner (1. z PK), 62. Švec – 75. Grospič, 81. Bulíř. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Stránský. Diváci: 65. Poločas: 1:0.

Pátek: Kmoch – Kohoutek, Kalina, Sporiš, Bartheldy (67. Novák), Stehlík (59. Petráň), Bulíř, Jirásek, Ryšánek, Leština (46. Zumr), Grospič.

Markéta Stiborová