Pátek – Rožďalovice 2:2

„První půle byla z naší strany hrozná. Klidně jsme mohli po poločase prohrávat nula tři. Snažili jsme se, ale nic mám nevycházelo. Soupeř hrál na brejky. Po chybě před vápnem mám daly Rožďalovice druhý gól,“ uvedl pátecký fotbalista Jan Kalina. „Ještě pět minut před koncem jsme prohrávali. Pak po faulu na Stibora proměnil Grospič pokutový kop. Vše jsme vrhli do útoku a snažili se vyrovnat. Po rohovém kopu se nám to podařilo a získali pro nás cenný bod. Tentokrát jsme si ani remízu nezasloužili,“ přiznal autor vyrovnávacího gólu Jan Kalina.

„První poločas začal pro nás dobře. Domácí drželi balon, ale nebezpečnější jsme byli my a povedlo se nám jít zásluhou Najmona do vedení. Bohužel se opět ukázala naše nemohoucnost v zakončení, do poločasu jsme měli další čtyři jasné brankové příležitosti, ale bohužel jako minuly týden se nám nepovedlo náskok navýšit. Druhý poločas měli domácí více ze hry, ale my jsme opět měli více brankových příležitosti a po jednom brejku nás Hora poslal do dvou brankového vedení. Bohužel v poslední pěti minutách jsme dostali gól z penalty a z posledního rohu domácí vyrovnali. Což nás obrovský mrzí, protože jsme si měli odvézt tři body, takhle bohužel vezeme jen jeden a můžeme se zase zlobit jen na sebe, co dokážeme zahodit,“ litoval po derby rožďalovický hrající trenér Jakub Valeš.

Branky: 86. Grospič (z PK), 90+1. Kalina – 7. J. Najmon, 64. Hora. Poločas: 0:1.