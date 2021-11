Pátek – Pečky 0:1

„První poločas byl vyrovnaný. Měli jsme ale smůlu v zakončení. V patnácté minutě Lennon Bera otřel balon o tyč. Hosté dali gól ve třicáté čtvrté minutě jedinou střelou zápasu. Střela z dálky za pomoci tyče zapadla do brány. My už takové štěstí neměli. Střela Kaliny skončila také na tyči,“ litoval po utkání stoper páteckého týmu Jiří Kohoutek. „Druhou půli už Pečky hlídaly jednobrankový náskok, do žádné šance se nedostaly. My jsme měli tlak, ale vše bylo jen po vápno. Za zmínku stojí třetí tyč, kterou trefil hlavou Bulíř. Nemůžu vytknout bojovnost, ale něco navíc tomu chybělo a to nás stálo body," řekl po utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek.

„Vrátili se nám do sestavy tři zkušení hráči, přerušili jsme sérii porážek a nedostali gól, to je asi tak vše, co bych dokázal najít pozitivního z tohoto zápasu. Samotná hra byla oboustranně nízké úrovně, spíše se nakopávaly balóny za obranu, kombinace příliš k vidění nebylo. Nám hrála celkem spolehlivě obranná čtveřice, a co jsme neubránili, zachránil brankař anebo konstrukce branky. K zisku bodů jsme určitě neměli blíž, ale štěstí se v tomto ohledu výrazně přiklonilo na naši stranu,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Těsně před utkáním jsme přitom museli udělat rychlou změnu v sestavě, když z rozcvičky odstoupil Brunclík, to byla velká nepříjemnost, ale Lindner jej v obraně svým dalším skvělým výkonem zastoupil. Z naší strany bylo v zápase opět hodně nepřesností, proto jsme více sváděli souboje, než abychom dokázali mít déle míč v držení. Na obranu hráčů však nutno říct, že i terén jim nějakou lepší kombinaci ztěžoval, a především z obavy chyb v rozehrávce při napadání domácích hráčů často volili jednodušší řešení,“ podotkl Zdeněk Buřič.

„Ani soupeř ovšem žádnou super kombinaci nepředvedl, takže na nějakou velkou šanci se poměrně dlouho čekalo. Ke skórování měli jako první blíž domácí, ale nedali, my do třicáté minuty snad vystřelili jen jednou a ještě nad bránu. Když se však po druhé Sova opřel do míče, stálo to za to, jeho pumelenice, z dobrých dvaceti metrů, od tyče zapadla do brány a my se ujali vedení. Ještě do půle mohli domácí vyrovnat, ale nebylo jim souzeno,“ oddechl si Buřič.

„Druhá půlka byla z naší strany hodně pasivní, k čemuž přispělo velké množství odpískaných faulů našich hráčů. Hra byla často kouskovaná, byly pasáže, kdy jsme se dlouhou dobu nemohli dostat ani z naší poloviny hřiště, snad co minutu se pískal nějaký zákrok za kontakt s protihráčem. Tolik zahrávaných trestných kopů proti nám nepamatuji, byli jsme jak pod palbou. Říkal jsem si, že tohle nemůžeme ustát. Obrana ale v těchto chvílích odvedla maximum, několik šancí na vyrovnání Pátek měl, ale buď jeho hráči netrefili bránu, nebo nám opět pomohla tyč. V samotném závěru jsme pak z brejku mohli vedení potvrdit, sólový únik však nebyl dobře vyřešen. A tak paradoxně došlo k tomu, že to málo, co jsme směrem dopředu v tomto utkání předvedli, stačilo na vítězství. Jsou to doslova ukopané body, ale i takový je někdy fotbal,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branka: 34. Sova. Poločas: 0:1.