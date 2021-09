Býchory – Pátek 2:0

„Přežili jsme úvodní tlak a zápas spěl k dělbě bodů. Na víc než na bod jsme v Býchorech neměli,“ řekl po utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek, který se vrátil do sestavy po zranění. „Domácí byli více na balonu, ale vyloženou šanci si nevytvořili. Nejblíže branky byl Kalinův trestňák, který šel těsně nad bránu. Odbráníte a uběháte osmdesát pět minut zápasu a pak přijde přísně odpískaná penalta. Navíc ji domácí neproměnili. Ale kvůli špatnému postavení brankáře se penalta opakovala. To nás srazilo. Do té doby bezchybný rozhodčí pro mě nepochopitelně nařídil penaltu. Ve snaze ještě vyrovnat jsme přestali bránit a dostali v devadesáté minutě druhý gól. Prohra nás mrzí, ale musíme to odčinit doma proti Rožďalovicím," uvedl Kohoutek.

Branky: 86. a 90. A. Vyhnánek (1. z PK). Poločas: 0:0.