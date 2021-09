Pátek – Žiželice 3:1

„K první brance nám pomohla chyba obrany a důraz Filipa Ježka. Celý první poločas jsme dominovali a soka jasně přehrávali. Jediné, co k tomu chybělo, byly góly. Stibor trefil dvakrát tyč a Bulíř jednou. Pak se efektně po centru patou trefil Navrátil. Druhý poločas se hosté zlepšili a byli důraznější. Naštěstí k vážnějšímu ohrožení naší branky se nedostávali. Uklidnění do našich řad přinesla až třetí branka. Stehlík se uvolnil a naservíroval balon dorážejícímu Ryšánkovi. Trochu nás mrzí, že jsme neudrželi čisté konto. Důležitější jsou ale tři body. Začátek sezony se nám povedl, přijdou ale těžší soupeři a my musíme na sobě dál pracovat," řekl po utkání pátecký hráč Martin Grospič.

Branky: 11. Ježek, 32. Navrátil, 82. Ryšánek – 90. Chvojka. Poločas: 2:0.