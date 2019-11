Pátek – Semice 1:2

„Musím kluky pochválit, i když jsme prohráli,“ řekl trenér domácích Milan Švábenský. „Dali jsme do zápasu potřebnou bojovnost. Byli jsme v zápase lepší než soupeř. I na šance jsme vyhráli, i když nám nebylo přáno. Jen mě mrzí, jak ke všemu přistoupily Semice. Myslím si, že to nemají zapotřebí. A to se nebavím jen o zápase. Víc se k tomu nebudu a ani raději nechci vyjadřovat,“ doplnil Švábenský.

„Měli jsme mnohem dříve přidat branku na 0:2. Tím bychom rozhodli utkání, a pak bychom byli mnohem více v klidu. Takhle jsme to honili do poslední minuty. Náš výkon nebyl úplně dobrý, hlavně pak ve finální fázi. Jsme ale rádi za tři body,“ komentoval derby vedoucí Semic Miroslav Čepelka.

Branky: 64. Grospič – 31. Jareš, 90. Švarc. ŽK: 4:3. ČK: 70. Ryšánek, po utkání Jan Fořt (oba Pátek). Rozhodčí: Vyhnal. Diváci: 50. Poločas: 0:1.

Pátek: Kmoch – Stibor, Billý, Bulíř, Kalina, Mašinda (84. Stehlík), Jirásek (89. Fořt), Hojsák, Bartheldy, Grospič, Ryšánek.

Semice: Zemánek – Bříza, Brynych, Novák, Koštíř, Cáska, Švarc, Hylmar (81. Havránek), Šimek, Vavřík, Jareš (90. Hlaváček).

Markéta Stiborová