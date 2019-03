Pátek – Pečky 1:2

Pátek sehrál klasické první utkání. Hrálo se od začátku opatrně, nikdo nechtěl udělat chybu. „Terén byl hrbolatý a moc se nedalo kombinovat. Čekalo se na první chybu. My jsme dali první gól po dobré akci středem hřiště, když Kalina z vápna prostřelil brankáře,“ uvedl po utkání trenér Pátku Milan Švábenský.

Ke konci poločasu udělal Pátek pár chyb. Na levé straně soupeř odcentroval a prostřelil páteckého brankáře Kmocha. „Druhou půli jsme se víc snažili, ale byl to tlak bez zakončení. Soupeř po našich ztrátách párkrát zahrozil. Když už to vypadalo na remízu, tak jsme dostali gól z půlky hřiště,“ komentoval Švábenský.

Pátek potřeboval tento zápas zvládnout a to se mu nepovedlo. „Je to i tím, že jsme nehráli to, co jsme měli. Chtělo to hru zjednodušit. Na tomto terénu to kluci hráli zbytečně složitě, a tím jsme se dostávali do zbytečných ztrát. Celkově se musíme zlepšit v přechodu do útoku a zakončení,“ dodal Švábenský.

Branky: 18. Kalina – 37. Richter, 85. Králík. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Šnýdr. Diváci: 110. Poločas: 1:1.

TJ Pátek: Kmoch – Kohoutek, Novák (81. Stehlík), Kalina Zumr (22. Novotný), Bulíř, Bartheldy, Chvalovský (56. Ryšánek), Grospič, Mašinda, Jirásek.

