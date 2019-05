Pátek – Loučeň 5:0

„Zápas jsme zvládli a jsme za to samozřejmě rádi. Začátek byl opatrný a bylo vidět, že nikdo nechce udělat chybu. Dostali jsme se do vedení po dobré akci. Do konce poločasu jsme přidali druhý gól a zaslouženě první poločas vyhráli,“ uvedl pátecký trenér Milan Švábenský.

Druhy poločas ovládli domácí. „Přidali jsme další góly a zaslouženě vyhráli. Soupeř v podstatě moc bránu neohrozil. My jsme další šance nevyužili. Je to zasloužené a příjemné vítězství,“ doplnil trenér Pátku.

„S průměrným soupeřem této soutěže jsme předvedli asi nejhorší výkon sezony. Bohužel se nám nic nedařilo, a i když soupeř nebyl moc kvalitní, úplně nás přehráli a zaslouženě vyhráli. Těžko se mi hodnotí takový výkon, ve kterém bylo všechno špatně. Jen doufám, že do příštího zápasu na to zapomeneme a budeme hrát mnohem lépe,“ komentoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 15. Jan Fořt, 31. Kalina, 54. Ryšánek, 78. a 86. Novák. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Meščan. Diváci: 80. Poločas: 2:0.

Pátek: Kmoch – Grospič, Kalina, Kohoutek, Sporiš, Bulíř, Fořt (65. Petráň), Jirásek (79. Bureš), Barthledy (46. Ryšánek), Novák, Leština.

Loučeň: Bednář – Holler, Špalda, Vlasák, Prisčák, Štěpánek, Holub, Šulc, Peterka – Bašus, Kadlec.

Markéta Stiborová