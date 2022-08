Jiří Pařízek vede v Pátku nadále dorost, odkud si k áčku odskočil. Nyní už hráči vstřebávají pokyny a úkoly od Tomáše Šercla. „Měl by dát týmu nový náboj, ideálně by měl přivést mladé a perspektivní hráče. Potřebujeme omladit kádr. Takže úkolem je i obměna kádru,“ uvedl hrající předseda páteckého klubu Jaromír Bulíř. „Od Tomáše Šercla očekáváme, že pomůže i u mládeže, což by mohla být také jeho parketa. Pomoci s návazností mládeže na dospělý fotbal,“ přidal Bulíř.

Do Pátku přišel z Polabanu Nymburk Jan Bartoš. V přípravě se objevil i David Živný ze Žiželic, v Pátku ale zatím neskončil. „Stále má nějaké zdravotní potíže a ještě ho čeká nějaké vyšetření,“ uvedl Bulíř na adresu potencionální posily. „A bylo by fajn, kdyby přišli ještě nějací kluci z Polabanu, kteří se třeba nevejdou do kádru áčka.“

Z kádru zatím nikdo neodešel, i když Jan Kalina je odchodu hodně blízko. Láká ho poděbradská Bohemia. „Rozhodnutí bude asi na něm. On by to rád v Poděbradech zkusil, chce si ještě zahrát vyšší soutěž. My bychom zase byli rádi, kdyby zůstal,“ uvedl Bulíř.

Pátek má za sebou dva přípravné duely. V Červených Janovicích prohrál vysoko 3:7, s Dolními Počernicemi 1:2. „Ten druhý zápas už byl lepší. V Janovicích jsme byli hodně splácaní,“ řekl hrající předseda Pátku.

Rožďalovice budou posledním soupeřem týmu v přípravném období. Generálku odehraje Pátek v neděli od 17 hodin na svém trávníku.