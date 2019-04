Pátek – Zruč 2:2, na penalty 4:3

Po domácím utkání své svěřence trenér Milan Švábenský chválí. „Musím všechny kluky pochválit. Moc to nedělám, ale teď si to zaslouží. Začali jsme dobře. Soupeře jsme nepustili dvacet minut z jeho poloviny. Dali jsme gól, který nám rozhodčí neuznali, ale paradoxně jsme inkasovali jako první,“ pokrčil rameny Švábenský. „Ke konci poločasu přišla zase ojedinělá šance soupeře a dostali jsme druhy gól. Bylo to pro nás docela kruté,“ řekl kouč Pátku.

Do druhého poločasu nastoupil Pátek ještě aktivněji. Soupeře nepouštěl z jeho půlky a byla otázka času, kdy to tam spadne. „Naštěstí se nám to dvakrát povedlo a penalty jsme zvládli. Jak už jsem říkal, kluky chválím za odmakaný výkon. Zvláště, když jsme v poločase nula dva prohrávali,“ shrnul na závěr trenér Švábenský.

Branky: 59. a 89. Kalina - 23. Jouza, 37. Viktora. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Mboussa. Poločas: 0:2.

Pátek: Kmoch – Kohoutek, Novák (66. Leština), Kalina, Sporiš – Petráň (87. Chvalovský), Bulíř, Baran, Mašinda (83. Bartheldy) – Jirásek, Mojžíš.

(sti)