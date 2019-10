Pátek – Sadská 1:3

„Musím přiznat, že soupeř vyhrál zaslouženě. Zvláště první poločas byl lepší v pohybu, na balonu, v kombinaci a měl také více šancí,“ přiznal trenér Pátku Milan Švábenský. „Začali jsme špatně. Už ve třetí minutě jsme inkasovali po centru hlavou. Ve 27. minutě jsme dostali podobnou branku a opět hlavou. Soupeř první poločas zaslouženě vyhrál,“ uznal Švábenský. „Ve druhém poločase jsme se trochu zlepšili. Grospič snížil, ale po naší další chybě soupeř zvýšil na konečné skóre. Musím říct, že jsme po celý zápas špatně kombinovali, nedostupovali jsme důsledně soupeře a hlavně jsme měli zbytečné ztráty při přechodu do útoku. To byly hlavní aspekty toho, že jsme zápas nezvládli. Nezbývá mi, než soupeři pogratulovat k vítězství a pokusit se být úspěšnější v dalších zápasech,“ dodal trenér Pátku.

První poločas měla Sadská hru pod kontrolou. „Hrozili jsme hlavně po centrech ze strany. Začátek druhého poločasu jsme neproměnili pár šancí. Soupeře to nakoplo a snažil se výsledek vyrovnat. Po tečované střele se Pátku podařilo dát na 1:2. My jsme v závěru dali gól po rychlé akci na 1:3 a výhru jsme si do závěrečného hvizdu pohlídali,“ komentoval hráč Sadské Tomáš Janiga.

Branky: 72. Grospič – 3. Vlasák, 27. Čemus, 79. Lukavec. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Novotný. Diváci: 60. Poločas: 0:2. Pátek: Kmoch – Mašinda, Bulíř, Kohoutek (73. Stehlík), Kalina, Novák (50. Bartheldy), Jirásek, Grospič, Stibor, Fořt (65. Petráň), Ryšánek. Sadská: Šaroch – Lukavec, T. Svoboda, Drobný, Vlasák, Čemus, Plot, Rusnak, Jech, Janiga, M. Svoboda.

Markéta Stiborová