Milovice - Pátek 1:2

„Zápas jsme začali aktivně, první půlhodina byla vyrovnaná. Pak dal Pátek z ničeho gól, ale to nás nesložilo. Ve druhém poločase jsme na soupeře vlétli, ale naše bolest se ukázala naplno, neproměňujeme stoprocentní gólovky a děláme hloupé chyby bez výjimek. Jsem zklamaný, Pátek míče jen nakopával a na nás to stačilo,“ litoval gólman milovického mužstva Ondřej Fišer. „Musíme se zlepšit. Dřeli jsme, ale na body jsme nedosáhli. Kluky musím pochválit za bojovnost a nasazení,“ dodal Fišer.

„Podali jsme bojovný a hlavně týmový výkon. V Milovicích se jen tak nevyhrává, a tak v týmu panuje velká spokojenost. Čekali jsme, že na nás Milovice vlétnou, ale přišlo mi, že čekaly, co předvedeme my. V devatenácté minutě po pěkné akci na jeden dotek překvapil nenápadnou střelou Lennon Bera. Ve třicáté minutě zahodil velkou příležitost na skórování Jirásek. Ve druhé půli se domácí hnali za vyrovnáním a to nám umožňovalo se dostávat do brejků. Jeden z nich neproměnil Grospič, kdy těsně minul milovickou branku. Vše si ale vynahradil, kdy hlavou proměnil centr Kaliny. Milovice ale brzy snížily, a tak nás čekal ještě dramatický závěr. Ten jsme zvládli a mohli slavit po dlouhé době tři body z venkovního zápasu. Zápas se povedl, domácí hráli dobře a férově, rozhodčí předvedli také velmi kvalitní výkon, diváci byli skvělí. Velmi pozitivní bylo i zapojení našeho dorostence Michala Pařízka. Krásná atmosféra s třešničkou v podobě tří bodů,“ rozplýval se dobře naladěný stoper Pátku Jaromír Bulíř.

Branky: 73. L. Müller – 19. Bera, 70. Grospič. Poločas: 0:1.