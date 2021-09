Městec Králové – Jíkev 1:4

„Jíkev byla o třídu lepší. Ukázala nám, jak se má hrát fotbal. Byli po všech stránkách lepší,“ sportovně přiznal trenér poražených Zbyněk Eliáš. „Soupeř nás předčil v kombinaci i produktivitě. My jsme dali gól jen z penalty, ale měli jsme dalších pět vyložených šancí. Oni ani takové šance neměli a další čtyři branky. Kvalita byla na straně soupeře, my jsme dost kazili a museli jsme o míč stále bojovat. Máme zraněné čtyři hráče, což se také projevilo. Jíkev věděla co hrát, my jsme se báli,“ uznal Eliáš.

„Odehráli jsme po všech stránkách vynikající zápas. Na velkém hřišti se nám dařilo roztahovat hru do stran a tím se otevíral prostor pro naše průnikové přihrávky. Hned z prvního útoku sice zahrozil soupeř břevnem, nebyli jsme asi ještě tak koncentrovaní. Potom jsme se ale kombinací dostávali do hry, což vyústilo brzkým vedoucím gólem snajpra Pavla Pařízka. Byl to jeho zápas, svým důrazem a přímočarostí dokázal dostávat domácí obránce do úzkých a hlavně byl přesný v zakončení. A to mohl přidat ještě jeden, dva zásahy. Asi mu budeme častěji dávat kapitánskou pásku, se kterou nastoupil,“ smál se předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. Domácí také hodně využívali svého vpředu hrajícího kapitána, ten byl často nebezpečný a dokázal si výborně krýt balon. I po vyrovnání soupeře jsme se dál trpělivě, leckdy na jeden dotek, dostávali do šancí. Ty se nám však povedlo zužitkovat až ve druhé půlce. Po přestávce jsme domácí dostali pod velký tlak, z čehož opět těžil výborný Pařízek, přidal další dva góly a byl dál neustále aktivní. V této fázi jsme prakticky domácí nepouštěli k tomu, aby ohrozili naši svatyni a když, vždycky byl náš gólman na svém místě. Naše hra měla prostě své parametry. Nesmíme ale usnout na vavřínech, dvě vítězství jsou sice dobrým příslibem, ale čeká nás opět zápas venku,“ konstatoval Lebduška.

Branky: 36. Šmidrkal – 28., 52., 55. a 90. Pařízek. Poločas: 1:1.