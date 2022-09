„V první řadě u mě panuje zklamání, že jsme nevyválčili žádný bod,“ ulevil si po utkání trenér Sokolče Jan Hlavatý. „Propadli jsme v některých fázích hry. Soupeři jsme nabídli gól na jedna nula, pak jsme měli nějaké náznaky šancí a alespoň ze dvou se dalo vytěžit mnohem víc. To se ale nepovedlo a před poločasem jsme dostali druhý gól do šatny. V poločase jsem kluky prosil, aby mákli a zbytek zápasu odpracovali. Chtěli jsme vstřelit kontaktní branku, ale místo toho jsme ji dostali my. Utkání se pak už jenom dohrávalo a my jsme ke konci skóre korigovali po gólu Peterky,“ hodnotil utkání Hlavatý.

Branky: 7. a 54. Turek, 16. Maršoun – 85. Peterka. Poločas: 2:0.

Sokoleč: Taar – Trumpus (14. Snop), Hlaváč (66. Zimmermann), Fink (57. Honc), R. Hruška, Skokan, Kozel (57. Provazník), L. Svoboda, Javorek, Peterka, T. Svoboda.