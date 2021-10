Sokoleč – Slovan Poděbrady 6:1

S hosty bylo rychle hotovo. Domácí dali za třicet minut tři góly a bylo skoro jasno. Do poločasu sice snížil Jiráň, jenže to byla jediná trefa hostujícího celku. Domácí pokračovali v demolici protivníka i po změně stran, přidali další tři góly a mohli slavit.

„Doma a před krásnou diváckou návštěvou výhra v derby šest jedna. Jsem spokojený,“ jásal po zápase trenér Sokolče Jan Hlavatý. „Opět se nám podařilo jít do rychlého vedení a to díky Křivánkovi, kdy po jeho individuální akci středem hřiště jsme se dostali v osmé minutě do vedení. V patnácté minute po krásné akci Křivánka s Trumpusem zákončoval Ramšák do prázdné branky. Dále jsme dokázali udržet takřka celé utkání v naší režii. Soupeři vyšla pouze jediná akce ještě v prvním poločase, když snižoval na tři jedna. Druhý poločas navýšili naše vedení brankani Snop, mladičký Jakub Provazník a náš ´dědek´ Tomáš Javorek, který uzavřel střelecký účet utkání na konečných šest jedna. Musím vyzdvihnout výborný výkon Trumpuse. Jen tak dále Michale,“ chválil beka i celý tým kouč Hlavatý.

„Měli jsme určenou nějakou taktiku, jenže do utkání jsme vstoupili jinak a domácí nás vyškolili z produktivity. Vystřelili pětkrát na bránu a dali z toho tři góly,“ litoval Michal Lovětínský předseda Slovanu Poděbrady. „My jsme před poločasem jen snížili. Jenže domácí si výhru pohlídali, nám toho moc nedovolili. Navíc také po změně stran přidali po dalších pěti šancích tři branky. Sokoleč má velkou kvalitu v ofenzivě a daří se jí v zakončení, my jsme teď v menším útlumu. Chyběl nám na lavičce trenér, který by to více usměrnil,“ řekl Lovětínský.

Branky: 8. Křivánek, 15. Ramšák, 29. Trumpus, 55. Snop, 77. Provazník, 85. Javorek – 35. Jiráň. Poločas: 3:1.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný (77. P. Němec), R. Hruška, Skokan (74. Kozel), Křivánek, Ramšák (72. Provazník), Javorek, T. Svoboda, Trumpus, L. Hruška.

Slovan Poděbrady: Holý – Švára, Hran Ca, Sekera (64. Šulc), Havrda, Borovička, Štěpánek, Mišák, Bernard, Jiráň (73. Pacovský), Ber.