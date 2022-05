„Měli jsme vynikající vstup do zápasu. Ve 4. minutě začalo vše u Filipa, který rozehrál na Kovalova, ten našel na zadní tyči nabíhajícího Pánka a bylo to nula jedna. Po dalších pěti minutách skoro stejná akce i stejné zakončení. Rychlé vedení domácí hráče poněkud zaskočilo a byli jsme to my, kdo kontroloval hru. Pánek měl další šanci, kterou neproměnil a stejně se dařilo i Dalekorejovi. I domácí měli jednu vyloženou šanci, kterou Vondrák neproměnil. V závěru první půle volej z kopačky Dalekoreje prolétl těsně nad břevnem,“ řekl k první pětačtyřicetiminutovce čelákovický sekretář klubu Milan Šikl. „Do druhé části vstoupili aktivněji domácí, ale branka Pánka z 56. minuty jejich aktivitu otupila. Na 4:0 navýšil skóre krásnou střelou do šibenice Kovalov. Pátou branku si znovu připsal Pánek, v 75. minutě snížil přesnou hlavičkou domácí Vondrák a definitivní podobu výsledku dal kdo jiný než Pánek.. Tentokrát naše útočná ´úderka´ Pánek - Dalekorej - Kovalov byla k neudržení. V utkání se hrálo o velmi důležité body, neboť v této skupině hrozí sestup šesti týmům. Zatímco my můžeme být v klidu, domácí si porážkou situaci zkomplikovali. Do konce soutěže zbývají tři kola,“ uvedl po utkání Milan Šikl.

Slova Poděbrady trápil Průhonice, položily ho ale individuální chyby

Branky: 75. Vondrák – 4., 10., 56., 71. a 89. Pánek, 58. Kovalov. Poločas: 0:2.

Union Čelákovice: Janda – Kredba, Bílek, Vacek, Filip (83. Skalický), Kolovecký, Kovalov (75. Štrobl), Dalekorej, Pánek, Hromas, Arazim (3. Konečný).