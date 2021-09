Sadská – Ostrá 3:3

„Hned na začátku hodnocení bych pochválil Ostrou za hru na balonu, v tomto směru byli hosté určitě lepší,“ vysekl soupeři poklonu sadský střelec a autor dvou branek Tomáš Plot. „Je škoda, že se potýkáme s velkou marodkou, jinak by zápas vypadal jinak. Naše hra byla spíš směřována na brejky, což se nám dařilo. Hosté první tutovou šanci nedali a nám to po brejku vyšlo, ale vždycky jsme se neradovali dlouho. Pokaždé jsme o gól vedli ale vyrovnávací branku jsme inkasovali v nastaveném čase. Celkem to všechny z nás mrzí, protože jsme bojovali. Ale remíza je spravedlivá,“ přiznal po zápase Tomáš Plot.

„Jsem strašně zklamaný. Celý zápas se nesl v následujícím duchu - drželi jsme míč, tvořili jsme hru, vypracovávali si šance, ze kterých jsme i ty nejvyloženější s jistotou zahazovali a dostávali jeden gól hloupější než druhý. Nejsmutnější na tom je, že ve finále ještě můžeme být rádi za bod, který jsme zachránili v poslední vteřině. Jak nemůžu pochválit svůj tým, tak pochvalu zaslouží rozhodčí, kteří pískali perfektně,“ vyprávěl po derby hrající trenér Ostré Lukáš Dejl.

Branky: 24. a 52. Plot, 82. Havlík – 36. Manhart, 61. Moudrý, 90. Bína. Poločas: 1:1.