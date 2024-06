Ostrá – Semice 2:2

„V prvním poločase jsme se ujali vedení, když Kratochvíl chytře zaběhl za obranu a překvapil svým náběhem jak obranu hostí, tak i brankáře a dával do prázdné. Jenže místo toho, abychom drželi hosty v napětí, si necháme během dvou minut vyrovnat. To hosty nakoplo a po další naší chybě, kdy míč přešel přes celé velké vápno, se Semice dostaly do vedení. Naštěstí pro nás se ani hosté nevyvarovali chyby v obraně a z podobné situace Lukáš Dozorec vyrovnal,“ popsal první poločas vedoucí týmu Ostré Josef Červinka. „Druhý poločas mohla obě mužstva překlopit vítězství na svou stranu, ale žádný gól už nepadl. Asi jsme k němu měli blíž, když Blín trefil spojnici břevna a tyče. Takže nakonec dopadl dohrávaný zápas remízou, stejně jako před deseti dny ten nedohraný,“ přidal Červinka. „Na středu slušná návštěva sto padesáti diváků si utkání myslím užila, já rozhodně ne. Byly to nervy, ale i tento výsledek nám zaručuje pořád ještě šanci porvat se o záchranu. A pokud ta šance existuje musíme bojovat. Za zmínku stojí, že na stoperu v tomto těžkém utkání za Ostrou nastoupil na celý zápas teprve šestnáctiletý Daniel Queiroz a odehrál celý zápas výborně,“ pochválil mladíka vedoucí mužstva.

„Domácí se ujali vedení po naší chybě, nám se dvě minuty nato povedlo srovnat. Pak jsme šli do vedení, ale před koncem poločasu jsme vyrobili další chybu a bylo srovnáno,“ hodnotil stejně jako Červinka první poločas derby hostující vedoucí týmu Miroslav Čepelka. „Ve druhé půli branka nepadla, i když několik šancí na obou stranách k vidění bylo. Blíž k brance byli domácí, když trefili deset minut před koncem břevno. A pak tam ještě byl závar před naší brankou v samém závěru. Ale jinak z mého pohledu je remíza asi spravedlivá,“ uvedl Čepelka. „Bojovností a solidním výkonem se nám podařilo získat aspoň bod. Stále držíme na jaře neporazitelnost, ale ještě nás čekají dva velmi, velmi těžké zápasy s kvalitními týmy,“ dodal vedoucí semického celku.

Branky: 17. Kratochvíl, 43. L. Dozorec – 18. Vavroušek, 38. Kubela. Poločas: 2:2.