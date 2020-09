Zápas nebyl tak jednoznačný, jako vypadá výsledek. „Soupeř byl bojovný a makal až dokonce. Utkání se rozhodlo až deset minut před koncem druhé půle, když jsme dali na 3:1. Ostrá hrála de facto druhou část zápasu o deseti. Nám to ale asi moc nevyhovovalo, protože jsme nedokázali jednoznačně rozhodnout,“ komentoval vítězné utkání vedoucí domácích Miroslav Čepelka.

„Máme ještě velký prostor ke zlepšení. Museli jsme obměnit sestavu kvůli zraněním. Nastoupilo i pět dorostenců a jejich výkony byly velmi dobré,“ chválil mladé borce Čepelka.

„Byl to klasický zápas v Semicích. Žádná extra fotbalová krása ale spíš boj. Po chybě domácího gólmana a brance Dozorce jsme vedli 0:1. Semice za chvíli po centru ze strany vyrovnaly. Poté po ojedinělé kombinaci zvýšily na 2:1. Do konce poločasu se to pak okopávalo, což vedlo až ke druhé žluté a vyloučení našeho útočníka Wolfa,“ nebyl rád Lukáš Dejl, hrající trenér Ostré.

„Do druhé půle jsme tedy nastoupili s tím, že budeme bojovat a spoléhat na brejky. To se nám relativně dařilo, ale už tradičně nám chybělo dobré řešení finální fáze. Utkání definitivně rozhodla situace ze 79. minuty, kdy za naší obranou zůstal osamoceny Koštíř. Praporek rozhodčího zůstal k našemu překvapení dole a stav byl 3:1. Poté jsme se snažili ještě hru otevřít, ale do otevřené obrany jsme dostali čtvrtý gól a všichni už jsme se těšili na závěrečný hvizd rozhodčího,“ shrnul Dejl.

Semice - Ostrá 4:1

Branky: 19. Jareš, 31. Rychtařík, 79. Koštíř, 85. Drahorád – 15. Dozorec. ŽK: 6:4. ČK: Wolf (O). Rozhodčí: Zdeněk. Diváci: 215. Poločas: 2:1.



Semice: Terč – Bříza, Brynych (66. Kubele), Novák, Koštíř (88. Bílý), Rychtařík, Kamlach, Cáska (85. Hylmar), Vavřík, Kudrna, Jareš (72.Drahorád).



Ostrá: Procházka – Š. Kluzáček, Štejnar, M. Kluzáček (76. Kukla), Vojtěch, Bílek, Dejl, Manhart (83. Blín), Wolf, Dozorec, Zápotocký (66. Šedina).

Markéta Stiborová