M. Králové – Ostrá B 1:2

Než se domácí stihli rozkoukat, prohrávali 0:1. „Trvalo nám třicet minut, než jsme se dostali zpět do hry. Do poločasu jsme stihli vyrovnat. Hrálo se nahoru – dolů. Bohužel jsme nevyužili ve druhém poločase početní výhodu. Místo abychom šli do vedení, inkasovali jsme po standardní situaci. Musíme určité situace řešit rychleji a přesněji, jinak se nadřeme,“ řekl k utkání trenér Městce Králové Oldřich Budka.

Ostré vyšel vstup do utkání. „Brzy jsme vstřelili úvodní gól a hru jsme měli pod kontrolou. Pak jsme ale úplně přestali hrát a domácí gólem do šatny srovnali. Druhý poločas byl vyrovnaný. Utkání by slušela remíza, ale nám se podařilo dát i v deseti hráčích vítězný gól. Konec zápasu už jsme si pohlídali, a tak se můžeme radovat ze zisku tří bodů,“ popsal vedoucí Ostré Pavel Jásek.

Branky: 45. Ročín – 6. Dozorec, 80. Wolf. ŽK: 1:5. ČK: 74. Ghanem (O). Rozhodčí: Poklop. Diváci: 130. Poločas: 1:1.

Městec Králové: Chrastný – Táborský, Synek, L. Němec, Janouch (83. Krejčí), Havelka (46. Šusta), Černovský, A. Němec (72. Tyl), Tůma (60. Štěrba), Jizba, Ročín (61. Čihák).

Ostrá B: Volejník – Štejnar, Ghanem, M. Kluzáček (56. Š. Kluzáček) (86. Hradecký), Knobloch, Chramosta, Trneček (65. Wolf), Dejl, Manhart, Dozorec (90. Schovanec), Kukla.

Markéta Stiborová