„Tentokrát budu v hodnocení stručný, protože jsem z našeho výkonu hodně zklamaný,“ hlesl po nepovedeném zápase David Linhart, trenér Hlízova. „Po výborném minulém zápase jsme opět polevili v dostupování hráčů, byli jsme horší pohybově i soubojově. Slovan šel na hřiště vyhrát a šel do války, my si jdeme některé zápasy jenom zahrát. Po solidních minulých zápasech jsem hodně zklamaný, protože jsem ve Slovanu tři roky hrál, vypsal jsem v kabině za tři body nějaké občerstvení, takže jediné pozitivum ze zápasu je, že ušetřím svoji peněženku,“ trpce se pousmál Linhart.

„Měli jsme velké personální problémy, navíc nám hrálo béčko, takže jsme hráli s tím, co bylo. Jeden dorostenec nastoupil v základu, dva byli na lavičce,“ ulevil si trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. Kluci ale utkání zvládli perfektně takticky. V tom obsazení, co jsme měli, jsme plnili taktiku směrem dozadu, čekali jsme na brejky a standardní situace. Právě po standardní situaci se trefil Ber, další dva góly přidal Šťastný. Panuje velká spokojenost, dopadlo to pro nás velice dobře,“ radoval se ze zisku všech bodů kouč Pala.

Branky: 34. Ber, 40. a 87. Šťastný. Poločas: 0:2.

Hlízov: Míšek – Šusta, J. Růžička, P. Růžička (46. Váňa), M. Šváb, Šesták (69. Švec), Maxa, Puk (79. Tomíšek), T. Šváb (82. Para), Král, Vyhnánek (46. Tichý).

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Mišák, Říha, Šťastný, Sekera, Ber, Riesz, Švára (89. Bulíř), Pocovský, Lovětínský (70. Horák).