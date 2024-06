Zápas začal lépe pro hosty, v 7. minutě po rohu a Kořínkově vyražené hlavičce nesedla Jiráňovi čistě dorážka, ale odskočený míč doklepl z brankové čáry kapitán Jan Borovička. Jenže také Bousov udeřil hned z prvního rohu a méně složitě, Bělíkův centr poslal z voleje do sítě Miroslav Horák.

„Soupeř přijel v jedenácti bez náhradníků, varoval jsem, abychom to nepodcenili, že jsme na hřišti v jedenácti jako oni,“ připomněl domácí trenér Luděk Holub, kterému stále chyběly opory Michal Horák, František Klíma, Falta a Tomíček.

Zdeněk Bělík se pak ve 27. minutě prosadil individuálně přes obránce a křížnou střelou po zemi otočil skóre. Vyrovnat mohl pět minut nato po faulu bousovského brankáře na Jiráně z penalty Vratislav Kořínek, jenže Miroslav Bím svou chybu napravil a exkosmonoskému kanonýrovi pokutový kop lapil.

Domácí měli skvělý nástup do druhé půle. Bočkův zastavený slalom přes tři hráče dovršil střelou do protipohybu opět Bělík a za tři minuty po obrovské minele brankáře Bíny při výběhu zvýšil do prázdné brány Jan Boček na 4:1.

Ve dvou velkých šancích selhal zblízka domácí Keszeg a vzápětí přišel trest, ze série šancí proměnil Slovan hned tu první, když Bímem vyboxovaný dlouhý aut vrátil překvapivě rovnou z voleje lobem do sítě František Kafka. Když Keszega obral o míč Jiráň, dorážel jeho střelu hlavou jen do břevna Kořínek. Ten neuspěl ani ve své třetí tutovce, když jeho hlavičku v 70. minutě vyškraboval Bím robinzonádou. Jiráňovu střelu zase od přední tyče za překonaným brankářem vyrazil vysoký stoper Ježek.

„Soupeř hrál velice dobře, posílal těžké míče do velkého vápna, my jsme si kolikrát nevyhověli a dostávali jsme ho do šance špatnou přihrávkou nebo zbrklou rozehrávkou po zisku míče,“ konstatoval Luděk Holub.

V závěru jeho svěřenci otupili poděbradský nápor a ozdobili domácí rozlučku dvěma krásnými góly. Z 25 metrů se trefil k tyči nejlepší bousovský střelec Boček a z neuvěřitelné čtyřicetimetrové vzdálenosti dal gól roku do šibenice střídající Jakub Šolc. S diváky si pak všichni užili oslavy vítězství i povedené sezony, v níž ještě Bousov za týden na Pšovce zabojuje o čtvrté místo.

„V klubu jsem začínal u přípravky, odskočil jsem si do Mladé Boleslavi a do Jičína, pak jsem čtyři roky vedl bousovský dorost a osm let jsem strávil na lavičce áčka,“ ohlédl se za mimořádně dlouhým působením loučící se trenér Luděk Holub. „Za chvíli mi to asi bude chybět, mám fotbal rád, ale na změnu už je čas. Cítím i v hráčské kabině, že po těch letech potřebuje nový náboj, a já si potřebuji nějaký čas odpočinout,“ dodal trenér, jehož nástupce zatím v klubu hledají.

„Vstup do utkání se nám celkem povedl, kdy po dobře zahraném rohu Říhou míč natřikrát dostal do sítě kapitán Honza Borovička. Poté nám stejnou mincí oplatil soupeř a bylo to 1:1. Po naší špatné rozehrávce postupoval domácí útočník z boku a povedlo se mu krásně trefit na zadní tyč. Hrál se fotbal nahoru – dolů. Jiráň postupoval sám na gólmana a byl zastaven nedovoleně. Nabídnutou penaltu můj tým bohužel neproměnil a ani dorážka se nevešla mezi tyče. Šlo se do kabin za stavu 2:1,“ popsal první poločas manažer poděbradského klubu Jan Sekera.

„Druhou půli jsme si něco řekli, ale po minutě dostaneme gól a za dalších deset dostaneme na 4:1. Paradoxně bylo utkání stále otevřené a věřil jsem, že ještě gól dáme. Hrálo se ofenzivně na obou stranách. Po chybě domácího gólmana Kafka dával na 4:2. Chvíli nato se měl zahrávat pokutový kop, ale rozhodčí to viděl jinak. Dobře hlavičkoval Kořínek, ale gólman na poslední chvíli zasáhl a Zeman dokonce trefil břevno. Tady se lámal zápas, bohužel v náš neprospěch. Nabádal jsem ještě kluky, ať to zkusí a soupeř šel dvakrát do otevřené obrany. Byl to uvolněný zápas bez bránění z obou stran,“ pokračoval Sekera. „Kdyby to skončilo 10:7, tak by se nikdo nemohl divit. Ale nás sráží osobní chyby a koncovka,“ podotkl manažer Slovanu.

„Příští týden je rozlučka a věřím, že se sejdeme v plné sestavě a zapijeme novou slečnu Emičku Švárovou, kterou bych tímto chtěl přivítat a zároveň poblahopřát Markovi k narození dcery,“ dodal Jan Sekera.

Branky: 11. Horák, 27. a 48. Bělík, 51. a 84. Boček, 87. Šolc – 8. Borovička, 57. Kafka. Poločas: 2:1.

Slovan Poděbrady: Bína – Zeman, Borovička, Bulíř, Říha, Štěpánek, Kořínek, Jiráň, Koutský, Kafka, Havrda.