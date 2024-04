„Utkání se mi nehodnotí dobře. Před zápasem jsem řešil nemoci hráčů, kdy nám něco proběhlo v kabině a někteří hráči nastupují se sebezapřením. V týdnu jsem pustil do Jevan Davida Šťastného, který s nimi byl v kontaktu od druhého kola. Bernard to chtěl zkusit, ale zůstal ležet doma, Jiráň má svalové zranění, náš kapitán Borovička odjel na zaslouženou dovču na tři týdny, ale od toho máme široký kádr,“ uvedl po utkání manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

Za vražení rukama do soupeře dostal Vašíček stop na čtyři zápasy

„Průběh zápasu hovořil jasně pro nás. První poločas měl soupeř dvě pološance, ale ty v pohodě vyřešil Bína. Zato naše šance volaly do nebe. Kořínek dvakrát prázdná brána, Hypius břevno, Kafka nájezd do tyče, Švára do břevna. Platilo to okřídlené pravidlo nedáš – dostaneš. Druhý poločas už nebyl tak bohatý na šance. Soupeř neměl nic a my jen pološance. Tak přišel trest. Špatně rozebraná standardka a bylo to nula jedna,“ pokračoval Sekera. „Fotbal je takový. Můj tým si zasloužil vyhrát, ale tentokrát to jde na vrub útočníků. Zítra je nový den a připravíme se na další týden,“ dodal manažer poděbradského klubu.

Branky: 81. Štancl. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský, Hypius (75. Horák), Říha, Kafka, Saulich, Zeman, Štěpánek, Riesz, Kořínek, Švára (46. Ber).