Lysá – Velim 1:5

„Hned z první standardky jsme dostali gól. Zanedlouho ukázal Jícha svoji zkušenost a bylo to o dvě branky. My jsme měli jednu šanci v prvním poločase a po změně stran šel z úhlu na gólmana Hanke, ale nedal. Soupeř pak přidal třetí gól a bylo hotovo,“ uvedl Václav Sosnovský, hrající kouč Lysé. „Byly hodně znát absence. Chyběli nám čtyři záložníci a to nejde nahradit. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ sportovně přiznal kouč Sosnovský.

Branky: 71. Švorba (z PK) – 14. a 87. Jícha, 10. Dudek, 69. Záhora, 90. Hruška. Rozhodčí: Vyhnal. ŽK: 2:0. Diváci: 50. Poločas: 0:2.

Slovan Lysá: Libor Novák – Vránek, Kubín, Ježek, Helmich – Veselý, Švorba, D. Novák, T. Kříž – Matouš Brabec, Hanke (62. Růžička).

(kub)