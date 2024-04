„Konečně jsme odehráli utkání, ve kterém jsme se vyrovnali soupeři v nasazení hned od začátku a v prvním poločase jsme konečně uhráli čisté konto. Bohužel jsme si ale nevytvořili žádnou pořádnou šanci, kdy naše pokusy končily před vápnem soupeře,“ řekl po okresním derby hrající trenér lyského Slovanu Ondřej Poborský. „Ve druhé půli jsme pak hostům nabídli několik brejkových situací po našich chybách, ze kterých jsme inkasovali tři branky. Rozhodla větší fotbalová kvalita na straně poděbradského Slovanu,“ uznal kouč lyského celku.

„Do utkání vstoupíme zase vlažněji, jak je tradiční poslední dobou. Začínáme si tvořit šance, ale nejsme schopni to dohrát nebo přehrajeme. Do šancí se dostaneme, ale neproměníme. Soupeř měl do poločasu dva dlouhé nákopy, ale obrana v čele s Bínou to vyřešila. Z našich nejzajímavějších šancí patří za zmínku dvě gólové hlavičky kapitána Štěpánka, kdy jednou vykopával na brankové čáře domácí hráč a podruhé chytil gólman na brankové čáře,“ popsal první dějství manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

Polaban se dočkal výhry. Kluci si neumí udělat lehký zápas, řekl Murárik

„Do druhé půle jsme trochu upravili sestavu vinou zranění, ale obraz hry byl stejný. Hru změnil až gól, kdy nás vysvobodil Koutský, který to vzal na sebe a od půlky postupoval přes domácí hráče a nakonec křižnou ranou nedal gólmanovi šanci. Nato se nám chytl i Kořínek, který proměnil dvě ze svých šancí a další se snažil i připravovat. Proměnil samostatný nájezd a bylo po zápase,“ uvedl Sekera. „Druhá půle byla jen o výši skóre. Ale zastavilo se to na nula tři. Soupeř neměl nic. Za nás mohl zvýšit ještě Říha, ale z blízkosti nedal. Mužstvo ve výsledku hrálo třicet minut druhého poločasu a to na kvalitnějšího soupeře nebude stačit. Příští týden máme doma Luštěnice, tak se musíme připravit,“ dodal manažer poděbradského klubu.

Branky: 52. Koutský, 71. a 86. Kořínek. Poločas: 0:0.

Lysá nad Labem: Hajný – Hanke, Poborský, Müller, Krušinský (57. J. Kříž), Šindler, Urban, Schneiberg, Veselý, Čejka (60. Ryšánek), T. Kříž.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský (86. Bulíř), Říha, Kafka (77. Havrda), Saulich, Zeman (46. Ber), Štěpánek, Riesz, Kořínek, Švára, Bernard.