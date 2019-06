Škvorec – Pátek 4:4, na penalty 3:4

První poločas byli lepší a pohyblivější domácí, ale první gól dal po rohu Pátek. „Domácí ale stačili první poločas otočit ve svůj prospěch, i když i my jsme měli šance. Dokonce jsme trefili břevno. Druhou půlku se hra vyrovnala. Bylo to jen o tom, kdo dá více gólů a to se zase povedlo nám,“ popsal trenér Pátku Milan Švábenský. „Zaslouženě jsme za druhý poločas vyrovnali. Penalty jsme pak kopali lépe a i náš brankář se na vítězství podílel. Druhý bod jsme brali právem. Kluky musím za druhy poločas pochválit. I když jsme prohrávali o dvě branky, nepodlehli tomu a bojovali dál. Odměnou byly dva zasloužené body u mužstva, kde se hraje těžce,“ dodal trenér.

Branky: 18. M. Větrovec, 26. Terynek, 59. Pont, A. Větrovec – 6. Zumr, 50. vlastní Novotný, 64. a 88. Petráň. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Malý. Diváci: 65. Poločas: 2:1. Pátek: Kmoch – Kohoutek, Kalina, Novák, Bartheldy (77. Stehlík), Zumr (57. Petráň), Bulíř, Jirásek, Ryšánek, Grospič, Leština.

Markéta Stiborová