„Domácí byli výborní. Byl to zatím nejlepší soupeř, s jakým jsme se potkali. Ale úspěch slavila naše bojovnost,“ byl hodně veselý hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

Jeho tým dřel, bojoval, a za to byl odměněn třemi body. „My jsme hráli hodně odzadu, pořádně jsme to zabetonovali, hráli jsme na jednoho útočníka a spoléhali jsme na nějaký brejk. Zahustili jsme střed hřiště, v tom to měli domácí těžší. Poprvé jsme se dostali do vápna soupeře a byla z toho penalta, kterou Matěj Brabec bezpečně proměnil. Poříčí nás stále tlačilo, pak také vyrovnalo,“ popisoval důležité okamžiky střetnutí lyský kormidelník.

Už to vypadalo, že zápas dojde k penaltovému rozuzlení. Na to ale nedošlo. „V závěru jsme dali po rohovém kopu branku, kdy se trefil Vránek a pak jsme vítězství ubránili,“ radoval se Sosnovský. „Ukázalo se, že velká fotbalovost není všechno. Kluci utkání perfektně odmakali, nevypustili žádný souboj a za to jim patří dík. A máme tři body,“ dodal kouč lyského Slovanu.

Poříčí n. S. – Lysá n. L. 1:2

Branky: 56. Trpišovský – 13. Matěj Brabec (z PK), 85. Vránek. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 0:1.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Helmich, Švorba, Kubín – Matouš Brabec, D. Novák, Matěj Brabec (90. Libor Novák), Vránek, Veselý – Hanke (68. Růžička), T. Kříž (88. Sosnovský).

(kub)