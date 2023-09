Fotbalový krajský přebor nabídl v sobotu odpoledne zajímavý souboj mezi celky, které chtějí patřit v soutěži mezi nejlepší. Velim v derby porazila mužstvo Poříčan 3:1.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Velim - Poříčany (3:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Domácí vstoupili do zápasu parádně a už ve dvanácté mihutě otevřel skóre Šourek. Na další gól si museli diváci počkat do druhého poločasu, to vedení somácích navýšil Michálek. Pět minut před koncem jisteil výhru Velimi střídající Kmoch, hosté zaznamenali čestný úspěch minutu před koncem, kdy se trefil Krombhozl.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?