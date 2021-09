Lhota – Bohemia 1:2

„Uf, to bylo o prsa! Přestože jsme převážnou část našeho prvního venkovního utkání dotahovali vedení domácích, do lázní vezeme tři body,“ měl obrovskou radost poděbradský zadák Jiří Voříšek. „Soupeř nebyl tak kvalitní na míči a pomáhal si zejména dlouhými míči na robustní a soubojové útočníky, kteří sem nebezpečně hrozili. My jsme se snažili o aktivní a kombinační fotbal, který rezultoval v několik gólových příležitostí. Ta snad největší byla hned v první minutě, kdy Martínek netrefil zařízení. Fotbalový bůh byl spravedlivý a odměnil nás za naši snahu o konstruktivní hru. Navíc máme ve svém středu jednoho plejera hrajícího v obrovské pohodě. Jmenovat ho nebudu, nebo nám ho někdo vyfoukne. Teď je důležité se připravit na prestižní utkání s Velimí, na které snad přijde patřičný počet fanoušků,” uvedl po vítězném zápase Voříšek.

Branky: 29. Kaválek – 80. Martínek, 88. Orestis. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Knobloch, Kubánek, Martínek (83. Orestis), Hněvsa, Peterka, Novák, Vobořil, Soukup (66. Havránek), Bora.