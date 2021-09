Vrdy – Ostrá 4:2

„Odehráli jsme dvě zcela rozdílné části zápasu. Od nás katastrofální vstup a v šesté minutě to bylo nula dva. Do dvacáté minuty naprostá převaha Ostré a další její gólovky. Maličko jsme se zvedli v druhé části a spíše z ojedinělé akce dali kontaktní gól,“ popisoval nepovedou první polovinu střetnutí vrdský kouč Roman Masopust. „Druhý poločas byl od nás velmi dobrý. Soupeře jsme pustili jen k závaru z rohu. Dali jsme další tři branky, nastřelili dvakrát tyč a šli sami na gólmana,“ popsal druhé dějství Masopust.

„Tenhle zápas budu vydýchávat ještě hodně dlouho,“ načal hodnocení zápasu hrající kouč Ostré Lukáš Dejl „Čtvrtá minuta, rychlá kombinační akce zakončená gólem Dozorce, vedeme jedna nula. Šestá minuta, přímočará akce zakončená gólem Dozorce, vedeme dva nula. Dalších dvacet minut se hrálo prakticky na jednu bránu a třetí gól visel ve vzduchu, ale buď jsme šance neproměnili nebo naši oslavu přerušil praporek pomezního. Po půlhodině hry měly Vrdy první standardní situaci v blízkosti našeho vápna, my si nepohlídáme hráče a je to dva jedna. Do poločasu nám nebyl uznán další gól a šlo se do kabin. Co se dělo ve druhé půli, to snad ani nejde slušně hodnotit. Zejména vyrovnávací gól, ten budu naší obraně za trest pouštět snad hodinu v kuse. Po vyrovnání jsme se začali bát hrát, kupili taktické chyby a Vrdy zcela zaslouženě otočily skóre. K tomu se jim sluší pogratulovat. Co si tentokrát na závěr opravdu neodpustím je poznámka k trojici rozhodčích. Chápu, že hrajeme nejnižší krajskou soutěž, ale bylo by fajn, kdyby kvalita jejich výkonu odpovídala aspoň téhle úrovni. Bohatě by stačilo, aby pomezní věděl, kdy a jak se správně mávat ofsajd, aby věděl, že aut je, když míč opustí hrací plochu celým svým objemem a naopak třeba neřešil, že si gólman domácích při nic neřešícím výkopu od brány postavil míč deset centimetrů mimo malé vápno. Hlavní rozhodčí by měl vědět, že když nechává někomu výhodu, tak je dobré třeba zavolat ´výhoda, hraj´ nebo ukázat gesto rukou. Vrchol galapředstavení pak přišel v devadesáté minutě, kdy hlavní asi jako jediný neviděl jasné stažení domácího útočníka, který místo toho, aby po padesátimetrovém sprintu slavil gól na pět dva, tak dostane za odměnu žlutou kartu za řeči. Takže ten kluk místo toho, že má dobrý pocit z toho, ze dal gól nebo vybojoval pro svůj tým penaltu, tak bude možná ještě platit pokutu do kasy. Buď tedy písknu penaltu, která byla jasná nebo aspoň doběhnu k tomu útočníkovi a bez karty mu v klidu řeknu: sorry, já to nefouknul, protože vedete a je stejně konec. Ale to by to chtělo mít aspoň trochu fotbalového citu. Aby nedošlo k nějakému omylu, tak nemluvím o nějakém záměrném tendenčním poškozování jednoho týmu a už vůbec nemluvím o tom, že by rozhodčí mohli za to, ze jsme prohráli. Za to si můžeme čistě sami a znovu gratuluji soupeři a oceňuji, že po špatném začátku nesložili zbraně. Spíš bych to obecně přirovnal k tomu, ze když můj hráč udělá za šedesát minut z jakéhokoli důvodu při herních situacích deset špatných rozhodnutí, tak ho vystřídám, což vsak u rozhodčích bohužel nejde,“ rozpovídal se kouč Ostré.

Branky: 33., 81. a 88. Švěřepa, 52. Vávra – 4. a 6. L. Dozorec. Poločas: 1:2.