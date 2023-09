Neuvěřitelný obrat předvedli fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem v dalším kole krajské I.A třídy. S Pšovkou Mělník v poločase prohrávali na svém stadionu o dvě branky, po změně stran ale dokázali skórovat třikrát a získali všechny tři body. Rozhodující gól dal čtyři minuty před koncem obránce Müller.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Pšovka Mělník 3:2

„Super. Kluci mi udělali radost,“ rozplýval se Aleš Schneiberg, který byl podruhé na lavičce Lysé jako trenér místo absentujícího Poborského. „Do utkání jsme vstoupili bohorovně, nekoncentrovaně a za dvanáct minut jsme dostali dva góly. Vlastními chybami jsme soupeři nabídlo vedení. Tak se dohrál i poločas. Ve druhém dějství jsme k tomu přistoupili diametrálně odlišně, začali jsme bojovat. Po zranění se vrátil Tomáš Kříž, na hřiště přišel i Lukáš Novák. Hanke vymetl šibenici a to nám vlilo krev do žil. Chvíli před koncem jsme rozhodli po rohu,“ popsal důležité momenty Schneiberg. „Byly to ale dva rozdílné poločasy, co se týče bojovnosti na naší straně. Soupeř nás asi malinko po tom jeho rychlém vedení podcenil. Poděkování patří všem hráčům, takový obrat se často nevidí. Pro nás je to do budoucna jasný signál, že můžeme hrát s kýmkoli,“ dodal Schneiberg.

Branky: 50. Hanke, 72. T. Kříž, 86. Müller - 9. a 12. Pokorný. Poločas: 0:2.

Lysá nad Labem: Huslík – Forejt (62. L. Novák), Müller, M. Šlingr, J. Kříž (83. Růžička), Krušinský (74. D. Šlingr), Schneiberg, Urban, Ryšánek, Veselý (62. T. Kříž), Hanke.