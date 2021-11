Ostrá – Pečky 3:0

„Je za námi další těžké utkání a já jsem moc rád za to, jakým způsobem jsme ho zvládli,“ těšilo domácího hrajícího trenéra Lukáše Dejla. „V prvním poločase hráli hosté z hlubokého bloku, ale směrem nahoru hrozili z rychlých brejků a paradoxně měli i první gólovou šanci, kterou na poslední chvíli zblokoval Šnajdr. Chvíli poté se naopak povedl po rohovém kopu Peček rychlý protiútok nám, Zápotocký našel přetaženým centrem Manharta a ten sám proti gólmanovi nezaváhal. Do šaten jsme tak šli s jednobrankovým vedením,“ popsal první poločas Dejl. „Ve druhé půli se hosté trochu více osmělili, ale i tak si troufnu říct, ze herní převaha byla na naší straně, ale nedařilo se nám vstřelit druhou branku, která by přinesla uklidnění na naše kopačky. Hosté nám pak připomněli, že ještě nic není hotové a po závaru v našem vápně vykopával míč z brankové čáry opět Šnajdr, který tak měl v celém zápase více zákroků než brankář Procházka,“ zasmál se kouč Ostré. „Druhý gól vstřelil deset minut před koncem Wolf, a to byl moment, který Pečkám definitivně zlomil vaz. Účet zápasu uzavřel v poslední minutě přízemní střelou Bílek. Pro nás to bylo letošní poslední utkání před našimi fanoušky, kterým moc děkujeme za podporu v průběhu celého roku,“ dodal Lukáš Dejl.

Branky: 31. Manhart. 82. Wolf, 90. Bílek. Poločas: 1:0.