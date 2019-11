Sokoleč – Čelákovice 1:0

Byl to pro o oba týmy důležitý zápas. „V první půli byl průběh vyrovnaný. Ve 45. minutě mohl z vyložené šance hostující Dalekorej skórovat. Naštěstí Shokodko na dvakrát střelu zlikvidoval. Jít do šatny po takové brance by bylo nepříjemné,“ komentoval utkání hráč Sokolče Patrik Mejzr.

„Druhý poločas už byl v naší režii. Po sérii útoků jsme v nastavení dokázali trefit branku, kdy po centru ze všech nejvýše vyskočil Radek Fink a rozvlnil síť. Nutno podotknout, že Čelákovice hrály dobrý fotbal a neumím si vysvětlit jejich postavení v tabulce,“ doplnil Mejzr.

„Zápas se odehrával na těžkém terénu. První poločas byl soupeř lepší, důraznější a měl dvě velké příležitosti. Ani jednu neproměnil. Na konci poločasu jsme měli i my tutovku, ale ani ta gólem neskočila. Druhý poločas byl nahoru – dolů. Soupeř hrozil převážně ze standardních situací,“ řekl trenér hostů Radek Skuhravý.

„My jsme měli další velkou příležitost, ale změna skóre se nekonala. V podstatě na samém konci zápasu jsme se dopustili chyby. Soupeř kopal přímý kop, který proměnil, a tím i skončil poslední náš podzimní zápas. Dalo by se říct, že i ve stejném duchu hrajeme zatím celou sezonu,“ smutnil Skuhravý.

Branky: 93. Fink. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Zuskin. Diváci: 70. Poločas: 0:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Fink, Šťastný, Skokan, Peroutka (46. Kučera), Kozel, Němec, Jedlička, Auer, Svoboda, Trumpus (76. Mejzr).

Union Čelákovice: Petr Bařina – Pánek (84. Fantík), Bílek, Pavel Bařina, Matějka, Arazim, Buriánek, Dalekorej (79. Hromas), Kadeřábek, Koch (59. Kolovecký), Homola.

Markéta Stiborová