Vlašim B – Bohemia Poděbrady 0:0

„Za poctivý výkon, poctivý bod,“ uvedl po bezbrankovém utkání poděbradský zadák Jiří Voříšek, který se do zápasu kvůli zranění opět nedostal „Soupeř rozhodně nebyl žádný nazdárek, ale my jsme mu naší pracovitostí dovolili pouze dvakrát zahrozit. Kdežto my měli takových příležitostí alespoň pět. V tomto zápase výborně fungovala obranná činnost celého mužstva, bez výjimek. Za herní zodpovědnost se klukům zaslouží poděkovat. Sice nám nepodařilo skórovat, ale chce se mi věřit, ze naši snajpři si jenom schovávali branky na příští sobotu, kdy hostíme ve velkém derby jednu vedlejší obec. Tam by to už branku vstřelit chtělo,“ narážel na příští zápas Voříšek. V něm poděbradská Bohemia hostí na svém stadionu Polaban Nymburk. A to byl měl být zápas jako řemen.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek (90. Bělohoubek), Hněvsa, Peterka (77. Havránek), Novák, Vobořil, Soukup, Bora.