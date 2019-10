M. Králové – Slovan Pdy 0:1

Podle slov trenéra Městce se jeho svěřenci setkali zatím s nejkvalitnějším soupeřem. „Hned v úvodu utkání se po naší chybě dostali hosté do vedení. V prvním poločase byl soupeř lepší, my jsme se nemohli dostat do tempa. Slovan pak měl ještě nějaké šance. Buď se ale netrefil do brány, nebo nás podržel výborný gólman,“ popsal první poločas derby královéměstecký trenér Oldřich Budka. „Ve druhém poločase měl Slovan gólové příležitosti na zvýšení, ale nevyužil je. Poté se hra vyrovnala a snažili jsme se o srovnání skóre. Bohužel marně. Soupeři zaslouženě gratuluji k výhře. Kluky bych chtěl pochválit za bojovnost a nasazení ve druhém poločase. Pokud budeme takto pokračovat, určitě se nám to vrátí,“ doplnil Budka.

„Utkání se odehrálo na těžkém terénu, avšak ve vysokém tempu s řadou tvrdých osobních soubojů,“ začal trenér Slovanu Michal Lovětínský. „Podařilo se nám vstřelit rychlou branku, která nás uklidnila. V koncovce jsme však neměli nejlepší den, a tím jsme soupeře nechávali stále na dostřel. I když nás utkání stálo hodně sil a soupeř nás svým výkonem nenechal ani chvilku vydechnout, myslím, že jsme byli fotbalovějším týmem a vítězství je zasloužené. Děkuji hráčům za bojovnost a nasazení. Dokázali jsme si, že týmová hra a bojovnost dokáže přinést body i v zápasech, kdy nám to tam tolik nepadá,“ řekl po derby trenér hostů.

Branka: 8. Nikulin. ŽK: 5:2. ČK: 82. Jizba (MK). Rozhodčí: Glogar. Diváci: 270. Poločas: 0:1.

Městec Králové: Chrastný – Míča, Synek, L. Němec, Tyl, Šterba (67. Tůma), A. Němec, Černovský, Šusta (46. Havelka), Jizba, Čihák.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Bernard, Havrda, Mišák, Sekera, Hran Ca (72. Šulc), Jiráň, Natan, Hron (90. Zelenka), Nikulin (56. Švára).

Markéta Stiborová