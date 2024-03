„Je to škoda a velká ztráta,“ načal hodnocení porážky manažer poděbradského Slovanu Jan Sekera. „Do utkaní jsme vstoupili poměrně dobře a vytvářeli si šance, kterých stále přibývalo, ale nedařilo se nám je proměnit. Domácí hrozili s ojedinělých šancí a svoji hru uzpůsobili svému malému hřišti. Povedlo se nám proměnit po krásně zahrané standardce Říhy jen jednu šanci Štěpánkem a bylo to nula jedna. Zbytek poločasu se nesl v podobném duchu, kdy jsme své šance neproměnili. Zklamali postupne Jiráň, Kořínek a Říha, ale dovolím si říci, že poločas byl Slovan lepší, ale trenér nebyl spokojený s pokrytím domácích hráčů při bránění,“ uvedl Sekera.

Start I.A třídy: Velké změny a vyhazov na Slovanu, Polaban kosí zranění

„Něco jsme si v poločase řekli a do druhého vstoupili stejně, ale po celkem zbytečné standardce a teči našeho hráče jsme dostali domácí na koně. Soupeř se zvedl a chvíli nato po další špatně pokryté situaci to bylo 2:1 a studená sprcha pro náš tým. Prostřídali jsme, ale na hrozném terénu a při destruktivním stylu domácích fotbal moc k vidění nebyl a kombinace vázla. Nicméně musím podotkout, že domácí chasníci svým nasazením a hře ve vápně zvýšili na 3:1. Poté přišly i naše šance, domácí vykopávali balon na brankové čáře a Šťastný trefil břevno. Tam se lámalo utkání, ale jiskřičku naděje vykřesal Kořínek, který po akci Jiráně uklidil míč nekompromisně. V této fázi jsem věřil, že utkání můžeme ještě zvládnout, ale jeden z mnoha odkopů domácích po nedohodě našich háčů domácí borec předložil před bránu a další neměl problém se zakončením na 4:2. Na konci to bylo jen o zdržování, ale dobře hrající Říha po standardce korigoval na 4:3 nekompromisní ranou. Nádech byl jen krátký a rozhodci ukončil zápas,“ zhodnotil jarní premiéru manažer Slovanu Poděbrady.

Branky: 52. a 72. Renč, 49. Staněk, 59. Bláha - 19. Štěpánek, 66. Kořínek, 90+2. Říha. Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský (87. Saulich), Hypius, Borovička, Říha, Havrda (52. Švára), Štěpánek, Bernard (52. Šťastný), Jiráň, Kořínek, Riesz (73. Riesz).