„V první řadě musím říct, že jsem rád, že jsme poprvé v sezoně udrželi čisté konto,“ těšilo sokolečského kormidelníka Jana Hlavatého. „Ovládli jsme utkání a jsme rádi za výsledek. Utkání ale bylo vyrovnané a bojovné. My nastupujeme kvůli zraněním stále v improvizované sestavě, ale i tak jsem rád, že jsme nedostali gól a soupeře nepustili ani do jedné vyložené šance. Dobře jsme to odehráli s tím, co máme k dispozici,“ měl radost z těsné výhry Hlavatý. „Poděkování zaslouží také fanoušci za podporu. Jsme ráni za nulu vzadu a za výsledek,“ dodal.

Branky: 13. Peterka. Poločas: 1:0.

Sokoleč: Taar – Snop, Hlaváč (88. Bártík), Skokan, R. Hruška, L. Svoboda, Javorek, Fink, Peterka, Honc (90. M. Němec), Provazník (77. T. Svoboda).