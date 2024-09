Pšovka Mělník – Slovan Poděbrady 0:2

„Do Mělníka jsem jel s obavou, kdy náš soupeř neměl ani bod a věděl jsem, že jednoduše musíme udělat maximum pro úspěch. Tomu se podřídila i taktika,“ podotkl po utkání manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Poločas byl od nás dobře odpracovaný, soupeř se do nás nemohl dostat. Když už měl šanci, tak po naší chybě. Centry si pohlídal v pohodě chytající Fejfar. Do druhé půle se obraz hry nezměnil. Soupeř držel balon, ale naše šance hlavně po standardních situacích přibývalo. Po našem rychlém brejku dobře hrající Jarda Havrda předložil nabíhajícímu Koutskému a ten dal na 1:0. Chvíli nato zatáhl za záchranou brzdu Rozumný a musel ven. Zbývalo osm minut do konce a věřil jsem, že to už udržíme. Fejfar ještě řešil nepříjemné dva centry, u kterých potvrdil svoji kvalitu. V závěru po faulu domácích si vzal míč Šlehofer a nedal šanci gólmanovi,“ popsal důležité okamžiky střetnutí Sekera.

„Sice to nebyl pohledný zápas, ale mužstvo plní, co po něm chceme a začíná tomu věřit. Kolektiv zaslouží uznání za odvedený výkon, který vedl k vítězství. Odsud se body nebudou jednoduše vozit, tentokrát nás k nim dovedl náš nový kapitán Jarda Havrda, který to má za občerstvení v týdnu. Za týden přijede Mnichovo Hradiště a v této soutěži není slabého soupeře,“ zvedl varovný prst manažer Slovanu Poděbrady.

Branky: 81. Koutský, 90+5. Šlehofer. ČK: 88. Rozumný (Slovan). Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Fejfar – Daněk, Koutský, Havrda (90. Klíma), Kotek, Zeman (82. Rozumný), Šlehofer, Saulich, Říha, Honc, Ryšánek (90. Jech).